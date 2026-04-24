Milan, Tomori difende la... difesa: "Non è una vergogna"

Fikayo Tomori risponde con fermezza alle critiche rivolte al Milan per un gioco talvolta ritenuto poco spettacolare, rivendicando l'efficacia tattica rispetto all'estetica. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale inglese ha sottolineato che "non c’è un solo modo per attaccare o difendere", sottolineando come la solidità e la gestione dei momenti siano prioritarie nel calcio moderno. Secondo il difensore rossonero, saper soffrire fa parte del percorso di una grande squadra: "Se ti devi abbassare per coprire gli spazi non è una vergogna", ha chiosato Tomori, indicando nella pazienza la chiave per il successo, poiché "l’importante è non avere frenesia".