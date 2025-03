Nel 1963-64 unica stagione con doppio esonero di Milan e Juve: l'Inter vinse la Coppa dei Campioni

La decisione della Juve di esonerare Thiago Motta fa diventare la stagione 2024/25 a suo modo rara: per la seconda volta nella storia del calcio italiano accade che bianconeri e Milan cambiano allenatori in corso d'opera, come nel lontano '63-'64. Il 3 ottobre 1963 la Juventus decise di licenziare Amaral, reduce da tre vittorie e un pareggio, per via di alcuni screzi con la dirigenza in merito a problemi difensivi: al suo posto arrivò Eraldo Monzeglio. Sponda Milan invece bisogna arrivare al primo marzo 1964 con la dirigenza che esonera Luis Antonio Carniglia, sconfitto in casa dal Bologna, per chiamare Niels Liedholm e aprendo il grande ciclo del Barone in rossonero.