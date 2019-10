Under 21, Qualificazioni Europei: solo 0-0 dell'Italia in Irlanda, Kean disastroso e espulso

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Finisce solo 0-0 la seconda uscita dell'Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Senza reti la partita di Dublino contro l'Irlanda, dove però non mancano i momenti di tensione tra le squadre. A farne le spese sono in particolare Parrott e Moise Kean, espulsi al 64' per reciproche scorrettezze: disastroso l'impatto con la partita dell'ex juventino, che era in campo da appena 18 minuti. Tante parate per Carnesecchi.

La prima uscita dell'Under 21 di Paolo Nicolato nella corsa verso gli Europei aveva portato a un confortante 5-0 su Lussemburgo, e c'era tanta attesa per vedere gli Azzurrini alle prese con un'Irlanda a sua volta a punteggio pieno (dopo però tre partite giocate). Ebbene, i segnali raccolti a Dublino non sono troppo confortanti se non per un fondamentale aspetto: la tenuta difensiva (a partire da un portiere come Carnesecchi, che chiude la serata da migliore in campo). Chi fa la partita però è l'Irlanda, e alla fine il pareggio va stretto proprio ai padroni di casa. Grande protagonista è però un generale nervosismo in campo, che dà vita a fin troppe scaramucce tra avversari, con una gestione dei cartellini da parte dell'arbitro non sempre coerente.

L'Italia parte con il piede giusto, creando due occasioni con Scamacca e sfiorando il vantaggio anche con il colpo di testa di Pinamonti. Poi però prendono il sopravvento i padroni di casa, ma Carnesecchi mostra già di essere in serata dicendo di no a Parrott e Ronan. Frattesi spreca forse la più grande occasione azzurra, quindi arriva la prima rissa: giallo per Tonali, Molumby e un Ronan che forse avrebbe meritato il rosso. Anche perché dopo l'intervallo Nicolato si gioca le carte Cutrone e Kean, e proprio quest'ultimo viene espulso 18 minuti dopo per una reazione non troppo diversa da quella dell'attaccante irlandese. Nella stessa circostanza arriva però anche la seconda ammonizione per Parrott, con l'Irlanda che a sua volta rimane in dieci. Perdere Kean, però, è un duro colpo per gli Azzurrini che di fatto non riusciranno più a rendersi pericolosi per tutta la ripresa: diventa quindi ancor più decisivo Carnesecchi, che si oppone ai tiri dalla distanza di Masterson e Knight e respinge la punizione di Molumby.