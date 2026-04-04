Polemiche arbitrali, Simonelli dice la sua: "Il livello degli arbitri si è abbassato"

Intervistato dal Corriere della Sera, Ezio Maria Simonelli, numero uno della Lega Serie A, è stato stuzzicato sulle tante polemiche arbitrali che hanno investito il massimo campionato italiano. Chiara la posizione del dirigente: "Dobbiamo elevare il livello - ha detto Simonelli -. Prima i nostri fischietti erano i più bravi al mondo e mi riferisco a Collina e Rosetti. Ora lo standard qualitativo si è abbassato, ecco perché si sta pensando al professionismo. Se vogliamo essere credibili occorre che tutti gli attori in gioco siano professionisti come accade in Inghilterra".