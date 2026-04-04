Milan, Gimenez: "Allegri? Lo ricorderò per sempre. Otto finali prima del Mondiale"

04 Apr 2026 - 11:22
 Santi Gimenez © IPA

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La fiducia mai mancata del suo allenatore, la voglia di lasciarsi alle spalle l'infortunio e riprendersi, per il Milan e poi per il Messico. Santiago Gimenez studia il rilancio nelle ultime gare della stagione nell'intervista a Dazn, a pochi giorni da Napoli-Milan

Con Max Allegri si è sviluppato un rapporto importante: "Mi ha fatto guardare il calcio in modo più semplice e mi ha insegnato molto. All'inizio della stagione non ho segnato tanti gol, ma so quanto il mister mi abbia aiutato, è un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita".

Tra qualche mese il Mondiale da giocare in casa con il suo Messico: "Il primo obiettivo è stare bene con la caviglia. Se starò bene posso dare ciò che voglio e provare a raggiungere gli obiettivi, sempre con la squadra al primo posto. Penso a una partita alla volta, abbiamo otto finali e voglio chiudere bene la stagione con il Milan. Solo dopo penserò al Mondiale". 

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