La ricetta di Simonelli: "La Serie A deve avere più spazio nel nuovo corso, Malagò ha esperienza"

Infine Simonelli ha detto la sua sul prossimo numero uno della Figc: "È prematuro sbilanciarsi sui profili, Malagò è senz’altro uomo di grande esperienza ed è il dirigente di maggior autorevolezza che abbiamo in Italia. Sono suo amico e ho letto che ci sarebbe disponibilità da parte sua a rivestire la carica da presidente della Figc. È ben visto da larga parte del sistema ma è prematuro investirlo come candidato della A, è necessario attendere l’input dei club".