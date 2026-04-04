Il Como è poco 'italiano'? Fabregas risponde e chiama quattro giovani dalla Primavera

La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ha riaperto un vecchio filone di discussione, ossia la scarsa presenza di italiani in Serie A. Specialmente nel Como che ha impiegato finora un solo italiano. Trattasi di Edoardo Goldaniga, schierato per 14 minuti in campo. E così ha fatto notizia la scelta di Fabregas di portare in prima squadra quattro elementi della Primavera, ossia Lorenzo Bonsignori, Cristiano De Paoli, Samuele Pisati e Andrea Ballone. A testimoniarlo le foto della seduta postate sui club del club lariano.