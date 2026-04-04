Addio all'ex calciatore Andrea Rodia: è morto a 41 anni, il cordoglio del Lecce

Andrea Rodia, ex calciatore, è morto all'età di 41 anni per un malore improvviso nella sua città natale di Francavilla Fontana. L'ex attaccante è cresciuto nel Lecce Primavera con cui vinse il primo storico scudetto di categoria. I salentini gli hanno reso omaggio sui propri canali social: "Il club esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Andrea Rodia, ex calciatore della Primavera giallorossa che ha vinto il primo storico Scudetto nella stagione 2002/2003".