Livorno, l'omaggio a Protti: intitolato il piazzale dello stadio

24 Set 2026 - 21:16
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© italyphotopress

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Nel giorno del suo compleanno - oggi avrebbe compiuto 59 anni - a Igor Protti è stato intitolato il piazzale di fronte all'ingresso principale dello stadio Armando Picchi di Livorno. Da stasera questa porzione del vecchio piazzale Montello porterà il suo nome, in attesa che venga realizzato e posizionato sempre qui di fronte all'entrata della tribuna, il bronzo a grandezza naturale del grande attaccante del Livorno prematuramente scomparso a causa di una malattia il 19 giugno scorso. Tantissimi tifosi, ma anche tanta gente comune, non hanno mancato l'appuntamento alle 18 per la cerimonia d'intitolazione. Applausi scroscianti hanno accompagnato la scopertura della nuova targa toponomastica che dedica alla memoria di Protti il piazzale, circondando di affetto i familiari del calciatore accompagnati dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti e da quello di Bari Vito Leccese. "Essere qui - ha detto Salvetti - per ricordare Igor che non è più qui fisicamente dà sensazioni contrastanti, da una parte non può essere un bel pensiero, però dall'altra parte c'è il fatto che questa persona continua a smuovere la gente, e a far battere il cuore. Penso di non aver mai fatto un'intitolazione con così tanta gente. E anche oggi incredibilmente continua a farlo: Igor oggi è qui". Poi il drappello di autorità con il sindaco in testa, si è spostato all'interno dello stadio, sotto la Curva Nord, cuore del tifo livornese, dove in mezzo ai cori e applausi degli ultras amaranto è stata inaugurata la targa celebrativa: "In questo stadio - si legge sulla targa - migliaia di tifosi hanno potuto ammirare le gesta sportive e il valore umano di Igor Protti, il più grande giocatore della storia del Livorno Calcio". Sulla targa è stato inserito un Qrcode che, una volta inquadrato, permette di rivivere le emozioni amaranto di Protti, tratte dal film del regista livornese Luca Dal Canto. A conclusione della giornata, alle 20.30, scenderanno in campo i compagni di squadra di Protti, le Vecchie Glorie del Livorno (i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante, Amelia, Ruotolo, Diamanti e tanti altri) e la Asd Bari 93, realtà non profit che riunisce ex calciatori biancorossi, compagni di squadra di Igor Protti (Mister Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica, Barone e tanti altri) in un match a scopo benefico. 

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