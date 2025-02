Spalletti: "Inter non al top, ma resta favorita. L'Italia ha un grande futuro. Prego per il Papa"

L'obiettivo è la qualificazione per i Mondiali del 2026: "Pensavo che allenare la Nazionale fosse più facile perché mi rimanevano più spazi e dei vuoti da poter gestire, e invece no. La Germania adesso viene al primo posto. Dobbiamo fare bene, sono talmente rare le partite che hanno una forza enorme per la crescita del gruppo. In Francia è stato facile far credere alla squadra che possono giocare contro chiunque. Dortmund porta dietro ricordi e sensazioni bellissime, di conseguenza daremo tutto il possibile. Abbiamo davanti una partita con un fascino incredibile e dobbiamo giocarla senza pensare ad altri discorsi, ma soltanto alla crescita del nostro gruppo. Abbiamo qualità per crescere tanto in futuro, siamo convintissimi di avere una nazionale forte, un gruppo che può fare risultati importanti in futuro e andiamo dritti per questa strada. Credo fortemente che ci sia un'altra storia per noi, che non ha niente a vedere con l'ultimo Europeo".