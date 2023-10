Nazionale, Spalletti: "L'incarico da ct il punto più alto della mia carriera"

ITALIA

Il selezionatore azzurro in cattedra a Coverciano: "Mi sento in paradiso da vivo"

Luciano Spalletti sale in cattedra a Coverciano e confessa il grande amore per il suo nuovo incarico da ct della Nazionale: "Quando a Coverciano hanno bisogno di me rispondo sempre di sì - ha detto il selezionatore azzurro presentando la sua lezione plenaria agli allievi del corso per direttore sportivo e per allenatore Uefa Pro -. Qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da ct è l'incarico più alto della mia storia da allenatore".

Seduto nelle prime file anche Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale che proprio con Spalletti ha iniziato il suo nuovo percorso azzurro e che da lunedì scorso ha iniziato a seguire le 144 ore di programma didattico del corso dedicato ai futuri ds.

Oltre all'ex capitano della Juventus la classe del corso è composta da altri grandi protagonisti del calcio italiano, come Daniele Massaro, Nicola Legrottaglie, Simone Missiroli e Vincenzo Grella, solo per fare alcuni dei nomi più noti.

Il corso per allenatori Uefa Pro rappresenta invece il massimo livello formativo per un tecnico e - in caso di esito positivo degli esami finali - abilita a poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. Sono molti i nomi noti del calcio italiano - e non solo - che sono stati ammessi a seguire il cosiddetto 'Master' per allenatori, a cominciare da Alessandro Del Piero. Nella classe presenti anche, solo per citarne alcuni, Ignazio Abate, Andrea Dossena, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin.

