Qualificazioni Europei U-21: Italia ripresa al 91’ dalla Turchia, primo posto a rischio

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Gli azzurrini di Nunziata la sbloccano con Ghilardi al 50’, poi la beffa nel recupero firmata da Kiliçsoy: ora l’Irlanda può prendersi la vetta

Under 21: Italia beffata nel recupero dalla Turchia





































1 di 20

Nel settimo turno di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, in programma in Slovacchia nel 2025, viene beffata l'Italia, ripresa in pieno recupero nell'1-1 contro la Turchia. Desplanches para un rigore ad Yildirim al 36', poi in avvio di ripresa il vantaggio di Ghilardi (50'). Al 91' arriva la doccia fredda per la squadra di Nunziata, con il pari di Kiliçsoy. L'Italia resta al comando a 15 punti, con l'Irlanda a 13 ma con un match in meno.

Primo posto del gruppo A a rischio per l’Italia Under 21, che nelle qualificazioni viene ripresa allo scadere nell’1-1 contro la Turchia. Buon avvio degli azzurrini, che lavorano soprattutto sulla coppia “bolognese” Calafiori-Fabbian. È proprio l’ex giocatore dell’Inter a cercare subito la conclusione, con il sinistro a girare che si avvicina alla traversa al 9’. Con il passare dei minuti gli ospiti cercano di alzare leggermente la loro linea di pressione, senza però ottenere risultati efficaci. Poco prima della mezzora Nunziata è costretto a rinunciare a Pirola, a causa di un problema muscolare (al suo posto Ghilardi). Il nuovo difensore subentrato è subito protagonista in negativo, quando commette al 36’ il fallo da rigore ai danni di Kaan Yildiz. Dal dischetto si presenta l’attaccante del Rennes Yildirim, che viene però neutralizzato da un super Desplanches. Gli undici di Surme chiudono in avanti il primo tempo, senza però trovare la via del gol. Ad inizio ripresa è ancora una volta Ghilardi ad essere l’uomo copertina, ma questa volta in positivo: al 50’ il difensore stappa la partita in favore dell’Italia, con il tocco vincente sulla sponda di Gnonto. I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, spingono forte alla ricerca del 2-0: al 64’ ci va vicino Zanotti, ma il suo destro viene respinto. Nel finale gli ospiti provano a pareggiare i conti, e al 91’ riescono a trovare l’incredibile 1-1: dormita generale della difesa azzurra, con Kiliçsoy che non perdona e strappa il punto per i suoi. Con questo pareggio l’Italia rimane imbattuta e sale a 15 punti in classifica (4 vittorie e 3 pareggi), con l’Irlanda che però ora può puntare al sorpasso (13 punti in classifica, ma con una partita in meno).

SPALLETTI: "U21 ESTENSIONE NAZIONALE MAGGIORE"

"Il nostro lavoro è questo, dobbiamo essere presenti". Il ct Luciano Spalletti, poche ore dopo il rientro in Italia dalla doppia amichevole contro Venezuela ed Ecuador, ha raggiunto Ferrara per il match della Nazionale Under 21 contro la Turchia, valido per le qualificazioni all'Europeo. "Ci sono diversi calciatori che possono venire a lavorare con noi e che avrebbero potuto fare parte delle amichevoli in America - le parole del ct -. Il lavoro si fa a quattro mani con Nunziata: ci sentiamo continuamente, si lavora allo stesso modo. O tutti e due siamo allenatori della Nazionale A o tutti e due dell'Under 21, ma è un discorso esteso anche all'Under 20 di Bollini". La scelta, per questa finestra di marzo, è stata quella di permettere ai giovani azzurri di disputare gare di qualificazione: "La Nazionale Under 21 è un'estensione della Nazionale maggiore. Avevamo due amichevoli, potevamo scegliere di fare delle prove e andare a ragionare in maniera diversa. La Nazionale di Nunziata si sta giocando la qualificazione, quindi abbiamo lasciato scegliere lui in base all'importanza delle partite". Diversi ragazzi, però, sono sotto l'attenzione del ct anche in chiave Europeo: "Dipende da quello che loro ci dimostrano sul campo e quello che pensiamo noi in base a come vogliamo comporre la rosa. Sta a loro dover far vedere di avere a cuore la Nazionale, con valori come la serietà, l'umiltà e il coraggio". Non solo Under 21: oggi è arrivata anche la doppia qualificazione di Under 19 e Under 17 alla fase finale dell'Europeo. "Per il quinto anno l'Italia sarà presente a entrambe le fasi finali - ha concluso Spalletti -. Questo dimostra il buon lavoro della Federazione sulle Nazionali giovanili".