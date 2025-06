Nazionale, Spalletti: "Non potevo stare in silenzio due giorni da esonerato. Ranieri? Tiferò il mio successore"

Mentre a Spalletti restano gli ultimi novanta minuti da ct contro la Moldavia, si parla già di Claudio Ranieri come sostituto, mentre il suo futuro resta nebuloso al momento: "Non so se tornerò subito ad allenare - ha commentato rispondendo a un accostamento alla Juventus -. Di certo farò il tifo per chiunque sarà il mio successore. Spero che trovi la soluzione per andare al Mondiale. Io sarei rimasto perché credo che con questa squadra ce l'avremmo fatta, in qualsiasi modo. Ranieri? Ha girato il mondo, sa toccare i tasti giusti e la Federazione sa scegliere. Nel caso sarò il primo a fare il tifo per lui, non sono fatto come gli altri".