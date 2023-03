Nazionale, novità Compagno per l’attacco: preconvocato da Mancini

LA FAVOLA

L’attaccante 26enne della Fotbal Club FCSB, in Romania dopo una vita nelle serie minori italiane, nella lista dei 26 per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (26)

La soluzione ai problemi dell’attacco dell’Italia potrebbe arrivare… dalla Romania. Il suo nome è Andrea Compagno, attaccante classe 1996 originario di Palermo della Fotbal Club FCSB (club che ha ereditato titoli e tradizione sportiva della Steaua Bucarest), che nel 2022 è stato l’attaccante italiano più prolifico del mondo con 24 gol realizzati (Immobile si è fermato a 22) tra SuperLiga e Conference League. Prestazioni che hanno attirato l’interesse di Roberto Mancini fino a convincere il ct ad inserire il Matador Compagno (il soprannome è dovuto ai capelli lunghi) nella lista dei 26 preconvocati per le prime sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (26).

Ad annunciarlo è stato Mihai Stoica, direttore generale del club romeno, che a Orange Sport non ha nascosto tutta la propria soddisfazione: "Raramente mi emoziono così tanto. Abbiamo un giocatore nella Nazionale campione d'Europa in carica, Compagno nella Nazionale italiana. Andrea ha una serietà che raramente ho visto in un giocatore. Valeriu Argaseala (il presidente del club, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto: 'Hanno dimenticato la tua email? Compagno è stato convocato in Nazionale'. Gli ho chiesto se stesse scherzando. Non avevamo mai avuto un giocatore in Nazionale a questo livello".

E quando l’ha saputo dev’essere sembrato uno scherzo anche a Compagno, che dopo essere cresciuto calcisticamente nel Palermo (dove giocò anche suo padre Rosario) ha passato una vita nelle serie minori italiane prima di spiccare il volo a 22 anni per provare esperienze nuove in campionati diversi e meno battuti. Nel 2018 la grande occasione con la maglia del Tre Fiori, a San Marino, con cui debutta in Europa (turni preliminari di Europa League) e segna 37 gol in 41 partite ufficiali.

Si accorge di lui il Craiova, che grazie alle sue 26 reti conquista la promozione e la scorsa estate lo cede all'FCSB, con cui quest’anno ha già segnato 16 gol in 24 presenze esordendo anche in Europa League. “In Italia guadagnavo 400 euro al mese e andavo a fare la spesa con la calcolatrice”, ha raccontato Compagno a La Gazzetta dello Sport, ora il centravanti alto 194 centimetri abile nelle sponde e letale sotto porta sogna di diventare l’esordiente numero 56 dell’avventura di Mancini sulla panchina della Nazionale.

GiÀ IN 20 MILA PER ITALIA-INGHIILTERRA

A Napoli continua a salire l'entusiasmo per Italia-Inghilterra, gara che segnerà il ritorno della Nazionale nel capoluogo campano dopo dieci anni. È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 marzo allo stadio 'Diego Armando Maradona' (capienza 47.000 posti).

