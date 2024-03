Nazionale negli Usa: per Spalletti è il tempo delle scelte tra modulo e uomini

LE AMICHEVOLI

A tre mesi da Euro 2024, l'Italia del neo ct ha l'occasione per trovare la formula giusta per l'appuntamento in Germania

Le amichevoli negli Usa hanno spesso rappresentato un test importante per la nostra Nazionale. È successo nel 1976, quando la coppa Bernardini-Bearzot ha posto le basi per un ciclo che è arrivato al trionfo mondiale del 1982, e nel 1992, con le prove generali di Sacchi per la Coppa del mondo del 1994. Ora Venezuela ed Ecuador sono l'occasione per valutare giocatori che ancora non hanno convinto del tutto Spalletti, rafforzare la coesione del gruppo dentro e fuori dal campo e cementare alcuni automatismi all'insegna di sistemi di gioco diversi.

Già, perché non è un mistero che, per il neo ct, non ci sono dogmi in questo senso. C'è il 4-3-3 di partenza ma anche la tentazione di provare la difesa a tre che va per la maggiore in Serie A. Quello che davvero conta sono i principi che Spalletti sta cercando di inculcare al suo gruppo. Con il 3-4-2-1 ci sarebbe la possibilità di vedere difensori come Bastoni, Buongiorno, Scalvini e Darmian (in attesa del sospeso Acerbi), occupare posizioni che li vedono protagonisti nelle rispettive squadre di club. Lo stesso vale per gli esterni, a parte Di Lorenzo. Vedi alle voci Dimarco, Cambiaso e Bellanova, a cui si può aggiungere Udogie che, pur giocando a 4 nel Tottenham, ha passato buona parte della sua vita lavorativa a fare l'esterno a tutta fascia a sinistra.

Con il sistema con due trequartisti, poi, si potrebbero vedere Chiesa e Pellegrini nei mezzi spazi alle spalle della punta centrale, regalandogli l'opportunità di un ruolo in cui sarebbero più a loro agio, con la possibilità di poter vedere, in quella posizione, anche Folorunsho, Bonaventura o Barella, uno dei migliori nell'attaccare lo spazio da dietro. Resta sempre da risolvere il rebus punta centrale. Lasciato a casa Scamacca, ci sarà l'occasione di vedere Lucca in alternativa a Retegui o a Raspadori, nel caso in cui si scegliesse la soluzione del falso nueve.