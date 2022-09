Nazionale, ct Mancini guarda avanti: "Vinciamo il Mondiale 2026"

IL MESSAGGIO

Il ct Roberto Mancini ha aperto le porte di Coverciano: "Tutti benvenuti, basta che si chieda scusa"

Il ct Roberto Mancini archiviata la qualificazione alla Final Four di Nations League è tornato a parlare del futuro della Nazionale italiana. "Ci siamo meritati questo traguardo, abbiamo battuto l'Inghilterra che potrebbe anche vincere il Mondiale in Qatar. I ragazzi hanno dato tutto in un momento complicato di forma e pur cambiando modulo hanno fatto bene". L'Italia però dovrà convivere con l'assenza dal Mondiale, ma Mancini rilancia: "Dovremo aspettare altri quattro anni, ma l'obiettivo è andare negli Stati Uniti per vincere".

Gli ultimi due anni sono stati particolare per il ct Mancini e la Nazionale, passati dall'euforia dell'Europeo vinto alla tristezza per il mancato accesso al Mondiale in Qatar: "Tutti erano molto positivi nei miei confronti - ha commentato il ct al Social Football Summit in corso a Roma -, questo mi ha convinto a restare alla guida degli Azzurri. Poi vincere con la propria nazionale, come all'Europeo, è la cosa più bella che ci possa essere in questo lavoro".

Infine Mancini, alla ricerca di talento in un campionato che dà poco spazio agli italiani, ha aperto le porte di Coverciano a tutti: "Da giovane ho fatto di tutto, quindi li capisco i ragazzi. La porta della Nazionale è sempre aperta a tutti, anche a chi non ha avuto comportamenti giusti, basta che chiedano scusa ai compagni di squadra".