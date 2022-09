Italia, Mancini: "Risultato importante, ma l'amarezza per il Mondiale rimane"

LE PAROLE DEL CT

Il ct azzurro dopo la vittoria sull'Ungheria: "Bene per 70 minuti, gli ultimi 20 non mi sono piaciuti"

© Getty Images Roberto Mancini si gode la vittoria della sua Italia sull'Ungheria e la qualificazione alle Final Four di Nations League, ma ammette che le ultime due vittorie non bastano a cancellare l'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali: "È importante aver raggiunto questo risultato per la seconda volta, però purtroppo il resto rimane, non c'è niente da fare - le parole del ct azzurro a Rai Sport -. Siamo stati bravi a rimettere in piedi un gruppo. I ragazzi hanno dei valori e bisogna lavorarci, per combattere l'amarezza bisognerà scavallare il mese di dicembre...".

Mancini si è poi soffermato sull'analisi del match contro la nazionale di Marco Rossi: "Abbiamo fatto molto bene per 70 minuti, gli ultimi venti invece non mi sono proprio piaciuti. Sono contento in generale, però sul 2-0 la partita la devi tenere sotto controllo. Ci siamo fatti schiacciare e questo non mi è piaciuto".