Nazionale, Mancini verso l'Austria: "Soffriremo fino a dicembre"

VERSO AUSTRIA-ITALIA

Il ct dell'Italia: "Nei ragazzi c'è grande voglia di rivalsa, l'abbiamo dimostrato in Nations League"

La Nazionale di Mancini è a Vienna dove domenica sera affronterà l'Austria in amichevole qualche ora dopo l'inaugurazione del Mondiale: "Meglio parlare della partita che sarà un buon test - ha commentato alla vigilia il ct dell'Italia -. Vedremo come migliorare le cose fatte a Tirana visto che questa sarà una sfida più difficile. All'Europeo fu la sfida più complicata quella contro l'Austria. Comunque la sofferenza resterà fino a dicembre...".

La voglia di rivalsa nel gruppo della Nazionale è deciso: "Lo abbiamo dimostrato da subito. Sì abbiamo perso contro l'Argentina, ma poi si è vista grande voglia di rinascere subito, soprattutto nei ragazzi e in Nations League lo abbiamo dimostrato sul campo" ha proseguito Mancini in conferenza stampa.

Dopo il 3-4-3 messo in mostra a Tirana, Mancini vuole conferme su un atteggiamento più offensivo anche contro un avversario più fisico e tosto: "Vedremo in campo delle soluzioni che abbiamo provato per la prima volta, alcune le abbiamo fatte bene e altre meno. Un test più difficile aiuterà a capire cosa possiamo riproporre e cosa meno".

Tra i volti del presente e del futuro c'è Raspadori, elogiato dal ct dopo la partita contro l'Albania: "Ha grandi qualità, è giovane ma sta migliorando notevolmente. Può fare qualsiasi ruolo perché sa giocare ed è un centravanti atipico".