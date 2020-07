Nazionale, l'Italia di Mancini per la prima volta a Benevento

IL CALENDARIO 2020

Per la prima volta nei suoi 110 di storia la Nazionale sarà di scena a Benevento, che mercoledì 11 novembre (ore 20.45) allo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ ospiterà l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Estonia. Un bel modo per festeggiare la promozione in Serie A della squadra di Pippo Inzaghi tra i protagonisti nel 2006 dell’indimenticabile trionfo al Mondiale tedesco. Si giocherà invece allo Stadio Olimpico di Roma la gara di Nations League di domenica 15 novembre tra Italia e Polonia

Un mese prima la città campana sarà teatro anche della sfida valida per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda in programma martedì 13 ottobre (ore 17.30).

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI NEL 2020

4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) - Firenze

7 settembre (Nations League): Olanda-Italia (ore 20.45) - Amsterdam

7 ottobre (Amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) - Parma

11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) - Danzica

14 ottobre (Nations League): Italia-Olanda (ore 20.45) - Milano

11 novembre (Amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) - Benevento

15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) - Roma

18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)

