Qatar 2022, ecco le date ufficiali: si inizia il 21 novembre

COPPA DEL MONDO

La Fifa ha ufficializzato le date del prossimo campionato del mondo, il primo della storia a disputarsi in inverno. Qatar 2022 inizierà lunedì 21 novembre alle ore 13 locali (le 11 in Italia) al Bayt Stadium, un’arena di 60.000 posti, con l’esordio della Nazionale padrona di casa. Gli orari d’inizio delle partite della fase a gironi sono stati fissati per le 13, 16, 19 e 22 (sempre calcolando il fuso orario del Paese mediorientale). I match della fase a eliminazione diretta saranno invece alle 18 e alle 22 locali.

La finale si disputerà il 18 dicembre alle 18 (le 16 in Italia) allo stadio Lusail, capace di ospitare 80.000 spettatori. La fase a gironi durerà in 12 giorni, con quattro incontri quotidiani. Per le Nazionali ci sarà il vantaggio che, viste le dimensioni ridotte del Paese ospitante, non saranno necessari lunghi viaggi o spostamenti durante la manifestazione.