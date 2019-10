Nazionale in visita privata da Papa Francesco

Visita privata da Papa Francesco per la Nazionale di calcio, ricevuta in Vaticano il giorno dopo la vittoria all'Olimpico sulla Grecia che ha garantito agli azzurri la qualificazione all'Europeo 2020. Guidati dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal ct, Roberto Mancini, i giocatori e lo staff sono rimasti alla presenza del Papa per una quarantina di minuti.

