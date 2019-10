Italia-Grecia 2-0: gli Azzurri si qualificano da primi per Euro 2020

ITALIA-GRECIA 2-0

di

CESARE ZANOTTO

L'Italia supera 2-0 la Grecia e si qualifica per Euro 2020 con tre partite d'anticipo e aritmeticamente da prima nel girone. All'Olimpico di Roma, la Nazionale passa nella ripresa grazie a un calcio di rigore di Jorginho (63') e a un sinistro di Bernardeschi deviato (78'). Gli azzurri di Mancini fanno il vuoto nel Gruppo J, dove comandano con 21 punti. La Grecia resta penultima con soli 5 punti. Italia-Grecia 2-0: gli highlights

LA PARTITA

Missione compiuta per l'Italia, che supera la Grecia con il minimo sforzo e stacca il biglietto per Euro 2020. Un risultato storico per gli azzurri, visto che mai la nostra Nazionale si era qualificata con tre turni d'anticipo. Il record è frutto di sette vittorie in sette partite, con 20 gol fatti e tre subiti: numeri importanti, che certificano la straordinaria trasformazione realizzata da Roberto Mancini in 1 anno e 5 mesi di lavoro. Dalle macerie post Italia-Svezia alla costruzione di una squadra giovane, talentuosa e organizzata: ci sono tutte le premesse per una buona dose di divertimento in arrivo tra otto mesi.

Mancini può essere soddisfatto per il risultato e poco altro, ma per una volta contavano soltanto i tre punti e dunque si può anche chiudere un occhio. All'Olimpico è mancata soprattutto l'intensità contro una squadra, la Grecia, che sceglie di chiudersi con un 4-5-1 molto compatto. Ogni corridoio viene sbarrato e per attendere un tentativo nello specchio della porta bisogna aspettare il 55', quando Immobile impegna di testa Paschalakis.

La mediana azzurra fa viaggiare la palla al rallentatore, ma i problemi riguardano anche le corsie laterali dove la benzina pare un po' pochina. Così per gli ospiti è fin troppo agevole restare dentro la gara fino al minuto 62, quando una conclusione di Insigne viene parata col braccio da Bouchalakis: rigore netto che Jorginho è bravo a realizzare con precisione. A chiudere i conti ci pensa poi Bernardeschi con un sinistro deviato leggermente da Giannoulis (78'). In giro per l'Europa, tra otto mesi, potremo dare parecchio fastidio a chiunque.



LE PAGELLE

Insigne 6,5 - Con gli spazi stretti fatica, e anche tanto, per un'ora. Poi una sua conclusione provoca il calcio di rigore e nell'ultima mezz'ora ha modo di pungere.

Jorginho 6,5 - Prestazione molto al di sotto dei suoi standard. Lento e scolastico nel fare girare la palla, però dagli 11 metri spiana la strada per la qualificazione.

Barella 5,5 - Partita di sostanza, con pochi acuti. Può e deve fare di più sia in fase di costruzione, sia quando c'è da attaccare.

Chiesa 5,5 - La solita corsa sulla destra, ma senza lasciare il segno. Nessuna traccia di conclusioni o dribbling, lascia il campo per infortunio dopo 39 minuti.

Immobile 6 - Generoso e determinato a fare il massimo nel suo stadio. Soffre insieme al resto dei compagni la compattezza degli ospiti, ma è l'unico a rendersi pericoloso prima del vantaggio.

D'Ambrosio 5,5 - Non è costante nella spinta e a volte è troppo impreciso. Non sfrutta al meglio la chance da titolare.



IL TABELLINO

ITALIA-GRECIA 2-0

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; D'Ambrosio 5,5, Bonucci 6, Acerbi 6, Spinazzola 6; Verratti 6, Jorginho 6,5, Barella 5,5 (42' st Zaniolo sv); Chiesa 5,5 (39' Bernardeschi 6,5), Immobile 6 (35' st Belotti sv), Insigne 6,5.

A disp.: Sirigu, Meret, Biraghi, Mancini, Cristante, Izzo, Belotti, Grifo, Romagnoli, El Shaarawy. All.: Mancini 6

Grecia (4-3-3): Paschalakis 6; Bakakis 6, Chatzidiakos 6, Siovas 6, Stafylidis 6; Zeca 6, Kourbelis 6, Bouchalakis 5,5 (30' st Giannoulis 6); Limnios 5,5, Bakasetas 5, Koulouris 5 (22' st Donis 5,5).

A disp.: Vlachodimos, Dioudis, Lampropoulos, Fetfatzidis, Galanopoulos, Pavlidis, Vrousai, Mantalos, Koutris. All.: Van't Schip 6

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 18' st rig. Jorginho (I), 33' st Bernardeschi (I)

Ammoniti: Chatzidiakos, Koulouris, Bouchalakis (G)

Espulsi: -

• L’Italia ha segnato 20 gol nelle prime sette partite delle qualificazioni all’Europeo 2020: record per gli Azzurri dopo altrettante gare disputate nelle qualificazioni alla competizione.• L'Italia ha vinto tutte le ultime otto partite giocate (in tutte le competizioni) - solo una volta gli Azzurri hanno registrato più successi consecutivi: nove, negli anni '30 con Vittorio Pozzo in panchina.• L’Italia ha mantenuto la porta inviolata all’Olimpico di Roma per la prima volta da ottobre 2006 contro l’Ucraina.• Gli utlimi sei gol dell'Italia sono arrivati tutti nel corso della ripresa.• L'Italia ha realizzato tutti i cinque calci di rigore ricevuti sotto la guida di Roberto Mancini.• Jorginho - miglior marcatore della Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini - ha realizzato tre reti con la maglia della Nazionale Azzurra, tutti gol arrivati dal dischetto.• Jorginho ha segnato tre gol dal dischetto con la maglia dell'Italia, solo quattro giocatori ne contano di più: Roberto Baggio (sette), Alessandro Del Piero (sei), Daniele De Rossi (cinque) e Paolo Rossi (quattro).• L'ultimo giocatore dell'Italia che ha trovato il gol dal dischetto all'Olimpico di Roma è stato Massimo Oddo contro l'Ucraina ad ottobre 2006.• La precedente rete di Federico Bernardeschi con la maglia Azzurra risaliva al 10 ottobre 2018 contro l'Ucraina in amichevole.• Tutte e tre le reti di Bernardeschi in Nazionale sono arrivate dall'esterno dell'area di rigore.• Leonardo Bonucci ha disputato la sua 92ª partita con la maglia della Nazionale superando così Alessandro Del Piero al 10º posto della classifica all-time per presenze in Azzurro.