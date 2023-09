Nazionale, parla Locatelli: "C'è molto entusiasmo, siamo carichi"

LA CONFERENZA

Il centrocampista ha parlato da Coverciano: "Con Mancini qualcosa si era incrinato"

Secondo giorno di allenamenti a Coverciano per la Nazionale italiana di calcio in vista della doppia sfida contro Nord Macedonia e Ucraina nel percorso di qualificazione a Euro 2024. Agli ordini del nuovo ct Luciano Spalletti c'è anche Manuel Locatelli che nel 4-3-3 azzurro potrebbe ricoprire il ruolo di regista: "Tornare qui è un privilegio - ha commentato in conferenza stampa -, c'è un mister nuovo e abbiamo voglia di conoscerlo. C'è molto entusiasmo e siamo carichi per queste partite da affrontare. Sono felice di essere qui dopo un periodo non facile con la Nazionale".

Impossibile non parlare dell'avvicendamento tecnico tra Mancini e Spalletti: "Roberto va ringraziato per l'Europeo, poi le cose sono andate così e va salutato. Davanti a noi c'è il futuro e mister Spalletti parlando di attaccamento alla maglia ci ha emozionato" ha continuato Locatelli.

Nel progetto tattico del nuovo corso Locatelli potrebbe fare il playmaker, una figura spesso fondamentale nel gioco di Spalletti coi club: "C'è stato un cambiamento nel mio modo di giocare e mi sto specializzando in questo ruolo, ne sono felice. Spalletti ha già un'idea di calcio, seguiremo ciò che ci dirà e vedremo". Il centrocampista della Juventus però è in primis felice di essere tornato tra i convocati: "Quando non vieni selezionato in primo luogo la colpa è tua, il primo esame da farsi. Poi ho parlato con Mancini e avevamo idee diverse, qualcosa si era incrinato ma va bene così".

Sabato c'è la sfida contro la Nord Macedonia: "Sarà una partita difficile come sempre in campo internazionale. Dobbiamo stare attenti su molte cose, conta solo la vittoria ma è molto importante la voglia di giocare questa partita".

L'Italia riparte dal 4-3-3 di Spalletti con un ritrovato entusiasmo: "L'impostazione è quella, poi gli aspetti di gioco come la pressione o altro si vedono di partita in partita - ha concluso Locatelli -. I cambiamenti vanno vissuti in maniera positiva ed è arrivato un grandissimo allenatore con molto entusiasmo. Abbiamo fatto solo un allenamento con lui, ma sicuramente cercheremo di seguirlo e io questo ruolo posso farlo. Mi sto divertendo".