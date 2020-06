Mancini: "Spero ancora che un giorno Balotelli si svegli e cambi"

Roberto Mancini non si è ancora arreso del tutto con Mario Balotelli: "Spero che un giorno si svegli e cambi, così, tutto di un colpo... è difficile ma spero capisca. Gli ho detto mille volte che sta sprecando un talento enorme, a 30 anni è nel pieno della carriera. Gli voglio molto bene". Il ct della Nazionale parla dei colleghi Sarri e Conte: "I giudizi dopo la Coppa Italia sono ingenerosi, troppo presto per giudicare la ripresa, non è facile essere al 100 per cento senza condizione. Serve dare tempo".