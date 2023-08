Mancini, mamma Marianna: "Non ha mai superato la morte di Vialli"

L'INTERVISTA

"L'ho saputo da mia cugina, sono rimasta sorpresa anche io"

© Getty Images La decisione di Roberto Mancini di lasciare la guida della Nazionale ha scioccato tutta Italia, compresa mamma Marianna che non sapeva nulla delle intenzioni del figlio. Lo ha raccontato lei stessa in un'intervista al Quotidiano Nazionale. "Niente, glielo giuro. L’ho saputo da mia cugina - ha raccontato -. Mi ha chiamato poco fa dicendo che in tv avevano detto che Roberto si era dimesso. Sono rimasta sorpresa anche io". La signora prova a dare una spiegazione: "Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui. Al posto di Gianluca hanno deciso di mettere qualcun altro (Buffon, ndr ), ma non mi ricordo neanche chi sia. L’hanno presa pochi giorni fa la decisione, se non sbaglio".

Mamma Marianna non sa nemmeno nulla sulle presunte sirene arabe per Mancini. "Non ne ho idea, io lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua".

