Italia, dopo il ribaltone è Ranieri il nuovo direttore tecnico. Oriali verso il ruolo di team manager

Ore frenetiche e telefoni bollenti in casa azzurri. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha scelto: Roberto Mancini è il nuovo ct e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia.