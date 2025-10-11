Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti"

Sampdoria, tifosi salutano Mancini, Evani e Lombardo: "Bentornati"
L'ex ct: "Tornare in azzurro resta un sogno, così come vincere un Mondiale. Il calcio a volte riserva cose inaspettate"
Roberto Mancini non si nasconde: "Tornare in Nazionale resta un sogno. Come ho detto prima speravo di poter vincere anche un Mondiale. La speranza c'è sempre, però poi il calcio è strano, a volte riserva delle cose inaspettate". E il ritorno poteva avvenire dopo l'addio di Spalletti: "Sinceramente ci ho sperato, però sapevo che sarebbe stato quasi impossibile".
Mancini, parlando al Festival dello sport di Trento, ha ripercorso le tappe del suo addio azzurro: "Ci sono state delle incomprensioni, perché era un momento un po' così, neanche brutto a livello di risultati. Stavamo cambiando un po' la squadra, inserendo un sacco di giovani, eravamo andati per due anni consecutivi alla fase finale della Nations League. Sarebbe stato meglio chiarire quelle incomprensioni, forse da parte mia in primis, avrei dovuto chiarire proprio le situazioni. Forse non c'è stato questo passo e poi dopo si fanno delle scelte che poi risultano anche sbagliate".
La Nazionale di Gattuso, ha detto l'ex ct, andrà al Mondiale: "Sta migliorando, ci sono un sacco di ragazzi che erano con me, quindi è una Nazionale che sta migliorando, perché poi sono giocatori che stanno facendo esperienza, giocano partite importanti, quindi secondo me è una buona squadra. Rino è una persona simpaticissima, sono felice per lui che sia nel posto più bello che ci possa essere come allenatore e spero che faccia bene. Chiaramente adesso la situazione è un po' più ingarbugliata (si riferisce alla classifica del girone azzurro, ndr), però, come ho detto prima, nel calcio a volte succedono delle cose, tipo Belgio-Macedonia (riferendosi a Norvegia-Israele, ndr)".
