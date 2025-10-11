Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti"

La Nazionale di Gattuso, ha detto l'ex ct, andrà al Mondiale: "Sta migliorando, ci sono un sacco di ragazzi che erano con me, quindi è una Nazionale che sta migliorando, perché poi sono giocatori che stanno facendo esperienza, giocano partite importanti, quindi secondo me è una buona squadra. Rino è una persona simpaticissima, sono felice per lui che sia nel posto più bello che ci possa essere come allenatore e spero che faccia bene. Chiaramente adesso la situazione è un po' più ingarbugliata (si riferisce alla classifica del girone azzurro, ndr), però, come ho detto prima, nel calcio a volte succedono delle cose, tipo Belgio-Macedonia (riferendosi a Norvegia-Israele, ndr)".