Ranieri: "Questo incarico è il coronamento di una carriera. Pronto a portare avanti il programma di Maldini"

Giovanni (Malagò, ndr) mi ha chiamato lunedì sera, quindi non l'ho ancora visto. Ma ho il dovere di guardare tutto e prendere ciò che c'è di buono. Credo sia stato travisato qualcosa quando Maldini parlava di dieci anni, perché l'obiettivo è lavorare sui ragazzi di 10-12 anni e aiutarli a diventare bravi. La differenza tra noi e gli altri è che noi siamo bravi tatticamente e di squadra, mentre gli altri sono bravi tecnicamente. n passato c'erano meno scuole calcio, ma si giocava per strada e si dribblava. Ora non si dribbla più, bisogna tornare a lasciar esprimere il ragazzo. Poi bisogna inquadrarlo dopo i 14-15 anni, mi farò dare se disponibile questo programma e non avrò paura a portarlo avanti.