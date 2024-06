Italia, stasera primo test con la Turchia: fari su Orsolini e Retegui, out Barella e Scamacca 

VERSO EURO 2024

Prima amichevole per gli Azzurri al cospetto di Montella: assente Barella per un leggero affaticamento, fuori anche Provedel e Scamacca

Ancora qualche esperimento, le ultime scelte e poi la partenza per la Germania. In casa Italia l'avvicinamento all'Europeo prosegue e stasera gli Azzurri dovranno affrontare un test non da poco in vista dell'esordio con l'Albania del 15 giugno. Contro la Turchia di Montella e Calhanoglu, la Nazionale cercherà di deliziare il pubblico di Bologna (ore 20,45): l'undici iniziale è già deciso e il focus sarà su diversi singoli. Alcuni nomi? Orsolini, Retegui e Di Lorenzo, al centro di numerose polemiche in questi giorni riguardanti il suo futuro.

Il ct Spalletti, che dovrà tagliare tre uomini rispetto alla chiama iniziale, guarderà con attenzione proprio Orsolini, che si giocherà tutte le carte nello stadio di casa. Nessun dubbio invece su Retegui: in Germania ci sarà, ma è chiamato ad accorciare le distanze rispetto al titolarissimo Scamacca. Rispetto all'ultima tournée americana, l'Italia proporrà uno schieramento decisamente più offensivo: 4-2-3-1, con Chiesa e Pellegrini a completare il quartetto offensivo.

A centrocampo sarà assente Barella, a causa di un leggero affaticamento, ci sarà Jorginho in regia affiancato da Cristante, chiamato a fare filtro davanti alla linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bastoni, Mancini e Dimarco. In porta turno di riposo per Donnarumma, sostituito dall'affidabilissimo Vicario in forza al Tottenham. Out invece Nicolò Barella per un leggero affaticamento. Non faranno parte della gara anche l'atalantino Gianluca Scamacca e Ivan Provedel, in ballottaggio con Meret per andare in Germania.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. CT Montella.