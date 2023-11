Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia travolge 7-0 San Marino e vola in vetta

qualificazione europei

A Serravalle decidono Gnonto (doppietta), Pirola, Volpato, Fabbian, Esposito su rigore e Bianco: Nunziata momentaneamente primo in classifica

Italia, l'U21 esagera con San Marino







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Come da pronostico, l'Italia Under 21 travolge 7-0 San Marino nel match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. A Serravalle, decidono i gol nel primo tempo di Gnonto (doppietta al 31' e al 39') e la rete di Pirola (5'). Nella ripresa, Volpato (46'), Fabbian (54'), Esposito su rigore (62') e Bianco (83') arrotondano il risultato. Gli Azzurrini di Nunziata sono primi nel girone con 10 punti in attesa di Norvegia-Irlanda.

Doveva arrivare una larga vittoria e a Serravalle l'Italia di Nunziata non tradisce le attese, vincendo 7-0 contro San Marino e segnando tanti gol che possono rivelarsi fondamentali per la differenza reti nella corsa ad Euro 2025. Azzurrini subito pericolosi: al 4', Gnonto mette benissimo al centro per Volpato che, incredibilmente, da pochi passi colpisce la traversa. Pochi secondi dopo, però, arriva il vantaggio: angolo proprio di Volpato e colpo di testa del capitano Pirola che fa 1-0. Il raddoppio arriva al 31': cross al centro, Casadei manca l'intervento e un rimpallo sulla linea favorisce Gnonto, che sigla il 2-0. Al 39', l'attaccante del Leeds trova la doppietta al termine di una splendida azione rifinita sulla sinistra da Calafiori e dopo l'assist di Esposito. Prima dell'intervallo, Giambalvo salva sulla linea ed evita il poker di Volpato.

La rete del giocatore del Sassuolo è solo rinviata: dopo 40 secondi nella ripresa, infatti, scappa sul filo del fuorigioco e di sinistro batte Amici. Al 54', poi, ecco il quinto gol: uno scatenato Calafiori mette ancora al centro dalla sinistra e Fabbian, con una zampata al volo, insacca da pochi passi. Otto minuti dopo, ingenuità clamorosa di Matteoni, che trattiene in area Gnonto lanciato verso Amici: inevitabile il rigore, trasformato da Esposito. L'ultimo gol di serata è di Bianco, che all'83' con un destro dal limite all'angolino basso fissa il risultato sul definitivo 7-0. Percorso quasi perfetto per l'Italia, che si prende il primo posto nel girone con 10 punti sui 12 a disposizione, 11 gol fatti e 0 subiti per Desplanches. Azzurrini in vetta in attesa della sfida tra Norvegia e Irlanda, prossima avversaria nel match del 21 novembre.