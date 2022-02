Italia, Mancini: "Vogliamo andare al Mondiale e vincerlo"

"Ci sono dei momenti, a volte nella vita e nel lavoro, più difficili, però credo che la forza di noi marchigiani e di noi italiani venga fuori proprio in questi momenti". Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in collegamento al forum 'Bellezza e Sostenibilità'' per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, rispondendo a una domanda sui playoff di marzo.