Italia, Mancini: "Speriamo che il 2022 sia migliore del 2021"

"L'umore è buono, questo è lo sport. Si possono fare cose bellissime e poi pareggiare come è accaduto all'Italia, ma abbiamo ancora le nostre possibilità di qualificarci per il Mondiale" in Qatar. Lo ha detto il Ct azzurro Roberto Mancini, all'arrivo alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presso a Roma. "Speriamo che il 2022 sia migliore del 2021", ha detto riguardo al momento dell'Italia il tecnico campione d'Europa, "Se possiamo vincere il Mondiale? Intanto qualifichiamoci".

Getty Images