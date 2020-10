Italia, contro la Moldova per il ranking e non solo

STASERA IN AMICHEVOLE

Per il ranking, per mettere a tacere per un po' le polemiche che imperversano nel nostro calcio, allungare la striscia positiva che dura da oltre due anni e 16 partite: l'Italia non può né deve snobbare l'amichevole di questa sera alle 20.45 contro la Moldova al Franchi di Firenze. Questo ha chiesto e si aspetta Roberto Mancini dai propri giocatori: guai abbassare la guardia anche se il periodo è complicato fra tamponi e intoppi vari e la vigilia che ha visto lo stesso ct replicare al ministro della Salute Speranza.

In campo scenderà una Nazionale sperimentale col possibile debutto dell'attaccante del Sassuolo, "Ciccio" Caputo. Del tridente dovrebbero far parte anche il compagno di squadra Berardi e El Shaarawy che potrebbe essere capitano in virtù delle 25 presenze: l'altro candidato è Sirigu con 24. Nella formazione titolare sono annunciati un altro giocatore del Sassuolo quale Locatelli, reduce da un brillante esordio a settembre in Olanda, nel centrocampo con Cristante e Bonaventura, sulle fasce Lazzari e Biraghi, Mancini e Acerbi centrali.

Vedi anche nazionale Nazionale, Mancini: "Partita importante per il ranking, giocherà chi ha avuto meno spazio" Tra gli azzurri, in vista delle sfide di Nations League con Polonia e Olanda, sono esclusi anche Chiesa, Immobile, Florenzi, Donnarumma, Jorginho. Di Balotelli invece si sono perse le tracce. Rispetto a domenica a Danzica quando ci saranno almeno diecimila spettatori, gli Azzurri, col lutto al braccio in ricordo di Fino Fini, giocheranno in un Franchi vuoto, appena un migliaio di presenti su invito. La gara sarà preceduta anche da un minuto di raccoglimento.