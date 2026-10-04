Italia, Barella: "Vogliamo riguadagnare la fiducia degli italiani"

"Mancini è sempre lo stesso a cui piace tanto lavorare con i giocatori - spiega -. Dobbiamo liberare la testa dopo le delusioni di questi anni per riprenderci quello che vogliamo. Quando inizi la carriera in Nazionale vincendo un Europeo e non centri due volte la qualificazione al Mondiali sai che le critiche arrivano e devi trovare la forza per reagire. Quella notte e i mesi dopo sono stati difficili, ma nella vita e nel calcio bisogna sempre andare avanti. Bisogna affrontare le cose difficili a testa alta per tornare dove meritiamo".



Infine sulla partita pareggiata contro la Francia: "Negli ultimi anni ho sempre giocato titolare, soprattutto nelle partite importanti. Ma questo è uno sport di squadra e l'Italia non è Barella. Io sono a disposizione, le scelte le fa il mister e sono pronto a tutto".