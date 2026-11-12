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Italia, Baldini: "Siamo una famiglia, Francia forte ma sappiamo soffrire"

Prima delle due amichevoli per gli azzurrini, che poi affronteranno il Belgio

12 Nov 2026 - 14:22
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Dopo quattro giorni di lavoro serrato al CPO di Tirrenia, è arrivato il momento di giocare. La Nazionale Under 21 volerà questo pomeriggio in Francia, con un volo charter che porterà gli Azzurrini da Pisa a Rennes, con successivo trasferimento a Laval, dove domani, alle ore 18.30, si giocherà la prima delle due amichevoli in programma in questa finestra di novembre (l'altra lunedì 16 a Livorno contro il Belgio).

Italia-Francia è un grande classico a livello Under 21 e anche i precedenti sono equilibratissimi: 22 partite, 8 pareggi e 7 vittorie a testa. Non solo: gli Azzurrini hanno vinto una sola volta nei novanta minuti in casa dei transalpini (al Torneo di Tolone, 1-0 nel 2024). L'altro successo oltralpe è arrivato invece ai rigori e porta con sé un ricordo felice: a Montpellier, nella semifinale dell'Europeo del 1994, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, l'Italia di Cesare Maldini si impose 5-3 dal dischetto. I gol di Panucci, Vieri, Berretta, Marcolin e Carbone spedirono gli Azzurrini in finale, dove affrontarono e batterono il Portogallo di Figo e Rui Costa (1-0, gol di Orlandini), conquistando il secondo dei tre titoli consecutivi, ancora oggi record imbattuto nella storia dell'Europeo Under 21.

Silvio Baldini non fa mistero della formazione: ci sarà Palmisani tra i pali, una difesa a quattro con Mane e Bartesaghi esterni, Comuzzo e Chiarodia coppia centrale. In mezzo al campo Amatucci regista, con Lipani e Dagasso mezzali, mentre davanti il tridente sarà guidato da Camarda, con Fini e Cacciamani sugli esterni. "Si sono allenati tutti bene - racconta il tecnico in conferenza stampa -. Abbiamo due gare ravvicinate con poco tempo per recuperare: valuterò se fare tante sostituzioni durante la partita (che saranno illimitate, ma con tre slot, ndr) o lasciare un blocco per Laval e un altro per la sfida con il Belgio". La felicità dell'allenatore toscano si legge nei suoi occhi quando parla dei suoi ragazzi: "Qui è una famiglia. Faccio il paragone con le persone che lavorano all'estero e che, quando tornano a casa, trovano festa e armonia: quando vedo questi ragazzi provo quelle stesse emozioni. Sono speciali nel saper distinguere tra la professionalità del lavoro in campo e il divertimento fuori. Ci sono delle regole, ma la numero uno è quella dell'allegria: voglio vederli scherzare e ridere. Per me sono un dono divino". Di fronte, un avversario storicamente tosto. "La Francia è una squadra forte, ma non ci interessa chi affrontiamo: ci importa essere liberi e giocare come vogliamo. Con la palla dobbiamo fare le nostre cose; se loro saranno più bravi e non ce lo permetteranno, sappiamo anche come soffrire, recuperare e tenere gli spazi stretti". Tornando sui ragazzi, Baldini ribadisce: "Le risposte che mi danno mi fanno sentire utile nell'aiutarli, non solo nel 4-3-3 o nel 4-3-2-1, ma anche a essere persone migliori. Dando a loro, miglioro anch'io".

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