Italia, Baldini: "Siamo una famiglia, Francia forte ma sappiamo soffrire"

Silvio Baldini non fa mistero della formazione: ci sarà Palmisani tra i pali, una difesa a quattro con Mane e Bartesaghi esterni, Comuzzo e Chiarodia coppia centrale. In mezzo al campo Amatucci regista, con Lipani e Dagasso mezzali, mentre davanti il tridente sarà guidato da Camarda, con Fini e Cacciamani sugli esterni. "Si sono allenati tutti bene - racconta il tecnico in conferenza stampa -. Abbiamo due gare ravvicinate con poco tempo per recuperare: valuterò se fare tante sostituzioni durante la partita (che saranno illimitate, ma con tre slot, ndr) o lasciare un blocco per Laval e un altro per la sfida con il Belgio". La felicità dell'allenatore toscano si legge nei suoi occhi quando parla dei suoi ragazzi: "Qui è una famiglia. Faccio il paragone con le persone che lavorano all'estero e che, quando tornano a casa, trovano festa e armonia: quando vedo questi ragazzi provo quelle stesse emozioni. Sono speciali nel saper distinguere tra la professionalità del lavoro in campo e il divertimento fuori. Ci sono delle regole, ma la numero uno è quella dell'allegria: voglio vederli scherzare e ridere. Per me sono un dono divino". Di fronte, un avversario storicamente tosto. "La Francia è una squadra forte, ma non ci interessa chi affrontiamo: ci importa essere liberi e giocare come vogliamo. Con la palla dobbiamo fare le nostre cose; se loro saranno più bravi e non ce lo permetteranno, sappiamo anche come soffrire, recuperare e tenere gli spazi stretti". Tornando sui ragazzi, Baldini ribadisce: "Le risposte che mi danno mi fanno sentire utile nell'aiutarli, non solo nel 4-3-3 o nel 4-3-2-1, ma anche a essere persone migliori. Dando a loro, miglioro anch'io".