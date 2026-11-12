Retroscena Kulusevski: "Dovevo fare un trapianto di ginocchio: perché ho detto no"

Dejan Kulusevski © instagram
Dejan Kulusevski torna a vestire la maglia della nazionale svedese a due anni di distanza dall'ultima volta per le gare decisive di Nations League contro Bosnia e Polonia, dopo essersi lasciato alle spalle un infortunio alla cartilagine del ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per 526 giorni fino al rientro di ottobre con il Tottenham di De Zerbi.
Convocato dal ct Graham Potter per conquistare la promozione in Lega A, l'esterno offensivo ha raccontato la svolta raggiunta grazie al supporto di Zlatan Ibrahimovic e Ivan Perisic, che lo hanno indirizzato da uno specialista in Serbia dopo due interventi chirurgici rivelatisi infruttuosi e l'ipotesi di un trapianto articolare che lo avrebbe fermato per un altro anno e mezzo.
"Si trattava di un trapianto di ginocchio. Avrei sostituito il mio ginocchio con quello di qualcun altro. Poi ho detto di no: 'Faremo così, se avrò dolore quando gioco, dovrò giocare anche con il dolore'", ha svelato lo svedese, ammettendo di aver persino valutato il ritiro ("Mi sarei trasferito su un'isola per stare con la mia famiglia. Se non avessi avuto mia figlia, sarebbe stata dura") prima dell'incontro risolutore ("Il dottore serbo è stato importante per me. Mi ha detto: 'Non pensare ad altre operazioni, faremo questo'").