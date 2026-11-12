Retroscena Kulusevski: "Dovevo fare un trapianto di ginocchio: perché ho detto no"

"Si trattava di un trapianto di ginocchio. Avrei sostituito il mio ginocchio con quello di qualcun altro. Poi ho detto di no: 'Faremo così, se avrò dolore quando gioco, dovrò giocare anche con il dolore'", ha svelato lo svedese, ammettendo di aver persino valutato il ritiro ("Mi sarei trasferito su un'isola per stare con la mia famiglia. Se non avessi avuto mia figlia, sarebbe stata dura") prima dell'incontro risolutore ("Il dottore serbo è stato importante per me. Mi ha detto: 'Non pensare ad altre operazioni, faremo questo'").