Addio Napolitano, Gravina: "Resterà per sempre il presidente campione del mondo"

Addio a Giorgio Napolitano, era stato il presidente dei Mondiali 2006



















































"Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il presidente Campione del Mondo". Lo dichiara in una nota il presidente della Figc Gabriele Gravina. Nel 2006, poche settimane dopo la sua elezione, Napolitano fu presente a Berlino per la finale che incoronò l'Italia campione del mondo