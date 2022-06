Finalissima 2022, Italia-Argentina 0-3: Lautaro, Di Maria e Dybala affondano gli Azzurri

ITALIA-ARGENTINA 0-3

Nel primo tempo in gol il nerazzurro e l'ex Psg, in pieno recupero la Joya cala il tris: Albiceleste in trionfo

L'Argentina batte 3-0 l'Italia a Wembley e conquista la Finalissima 2022. I campioni del Sudamerica sbloccano il match al 28' con una zampata di Lautaro Martinez e trovano il raddoppio poco prima dell'intervallo con un guizzo di Di Maria. Nella ripresa gli Azzurri si innervosiscono parecchio e spariscono dal campo. Donnarumma li tiene a galla con le sue parate, ma in pieno recupero arriva anche il tris siglato da Dybala. Italia-Argentina, le immagini del match





















































1 di 28 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Un'Italia spenta e incerottata crolla sotto i colpi di una squadra nettamente più brillante e, soprattutto, capace di esprimere una qualità di gran lunga superiore a quella degli Azzurri. Chiellini e compagni ci provano, almeno in avvio, ma pagano l'enorme gap tecnico, e finiscono storditi dalle giocate dei fuoriclasse avversari. La seconda metà di gara è uno show albiceleste e un festival del nervosismo azzurro. Il risultato finale è lo specchio di una gara davvero a senso unico.

Mancini sceglie il tridente Bernardeschi-Belotti-Raspadori, mentre Scaloni tiene in panchina Dybala e si affida anche lui al 4-3-3, con Messi, Di Maria e Lautaro in avanti. L'Argentina tiene il possesso e giostra bene il pallone grazie alle straordinarie qualità dei suoi interpreti, ma la prima buona chance è per l'Italia, con un destro dal limite di Raspadori ben controllato da Martinez. Gli Azzurri vanno ancora vicini al vantaggio due volte attorno al 20': prima Romero anticipa Belotti a due passi dalla linea di porta, poi Martinez è attento sul colpo di testa del Gallo. L'Albiceleste sembra faticare a trovare i giusti spazi, ma alla prima vera occasione la sblocca: Bernardeschi perde palla ingenuamente in uscita, Messi supera di forza Di Lorenzo e mette dentro per Lautaro, che da zero metri deve solo appoggiare in rete. I ragazzi di Mancini si spengono, si innervosiscono e poco prima dell'intervallo capitolano: Bonucci, appena ammonito, si fa scappare via Lautaro, il nerazzurro serve Di Maria, che brucia in velocità Chiellini e anticipa con lo scavetto un Donnarumma incerto in uscita.

A inizio ripresa Mancini tiene nello spogliatoio Belotti, Bernardeschi e Chiellini, inserendo Scamacca, Locatelli e Lazzari. Il gioco della Nazionale continua a mancare di strappi e di inventiva, dopo 10' Bonucci e Donnarumma rischiano anche un clamoroso pasticcio, con il portiere del Psg che salva sulla riga il retropassaggio del bianconero. L'estremo difensore deve poi superarsi due volte su altrettante conclusioni di uno scatenato Di Maria e a successivamente ringrazia Lo Celso per una conclusione sbilenca da ottima posizione. L'Italia è completamente nel pallone, non riesce più a superare la propria metà campo e il match si trasforma in una sorta di tiro al bersaglio verso la porta di Donnarumma, che ingaggia (e vince) un duello col compagno di squadra Messi. All'ultimo minuto, però, il neo entrato Dybala punisce l'ex Milan con un sinistro chirurgico dal limite, che chiude una partita senza storia.

LE PAGELLE

Bonucci 4,5 - Rischia il rosso per una gomitata su Messi e subito dopo, col peso dell'ammonizione sulle spalle, si fa scappar via Lautaro in occasione dello 0-2. Nella ripresa va anche a un passo dall'autogol. Serataccia.

Chiellini 5,5 - Chiude la carriera in azzurro con un buon primo tempo in marcatura su Messi, ma anche con un'incertezza pesante sul gol di Di Maria.

Bernardeschi 4,5 - In attacco la sua presenza non si fa sentire, in compenso da un suo errore in fase di disimpegno nasce l'azione che porta allo 0-1 targato Lautaro.

Donnarumma 6 - Indeciso in uscita su Di Maria, si rifà con una serie di parate non banali nella ripresa, che comunque non evitano il tracollo alla Nazionale.

Messi 7 - Serve l'assist che sblocca l'incontro, poi trascina la squadra con i suoi dribbling e le sue giocate, anche se perde il duello personale con Donnarumma. Ispira anche il gol di Dybala nel finale.

Lautaro 7,5 - Un gol e un assist che certificano il suo ruolo cardine nell'attacco della nazionale albiceleste.

Di Maria 7,5 - Un gol segnato, altri sfiorati e una serie di giocate da lustrarsi gli occhi, che mandano in visibilio il pubblico di Wembley.

IL TABELLINO

Italia-Argentina 0-3

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5,5, Bonucci 4,5, Chiellini 5,5 (1' st Lazzari 6), Emerson 5,5 (32' st Bastoni 6); Barella 5, Jorginho 4,5, Pessina 5 (17' st Spinazzola 6); Bernardeschi 4,5 (1' st Locatelli 5,5), Belotti 5,5 (1' st Scamacca 5), Raspadori 5.

Ct: Mancini 5

Argentina (4-3-3): E. Martinez 6; Molina 6,5, Romero 7 (40' st Pezzella) sv, Otamendi 6, Tagliafico 6; Lo Celso 6,5 (45'+1 st Dybala 6,5), Rodriguez 6, De Paul 6 (31' st Palacios 6); Messi 7, L. Martinez 7,5 (40' st Alvarez sv), Di Maria 7,5 (45'+1 st Gonzalez sv).

Ct: Scaloni 7

Arbitro: Maza

Marcatori: 28' L. Martinez (A), 45'+1 Di Maria (A), 45'+4 st Dybala (A)

Ammoniti: Otamendi (A), Bonucci (I), Di Lorenzo (I), Barella (I)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Giorgio Chiellini ha raggiunto Daniele De Rossi, a quota 117 partite, al quarto posto nella classifica dei giocatori più presenti nella storia della Nazionale: davanti a lui solo Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon.

- L’Italia ha perso tre delle ultime sette partite (2V,2N), tante sconfitte quante quelle registrate nei precedenti 45 incontri.

- L’Italia ha incassato dieci gol nelle ultime sette gare, tanti quanti nelle precedenti 29 partite.

- L’Italia non ha trovato il gol nelle ultime due gare ufficiali, tante volte quante nelle precedenti 32 gare sotto la gestione di Roberto Mancini.

- L’Italia ha subito tre reti in un match per la seconda volta sotto la guida tecnica di Roberto Mancini (l’altra volta nell’amichevole contro la Francia del giugno 2018 - 1-3 a Nizza).

- L’Italia ha subito almeno due reti per due gare consecutive per la prima volta sotto la guida tecnica di Roberto Mancini.

- L’Argentina ha vinto le ultime quattro gare contro l’Italia: nel XXI secolo solamente Spagna (sei) e Francia (cinque) hanno inflitto più sconfitte agli Azzurri.

- Paulo Dybala ha ritrovato la rete con la maglia dell’Argentina per la prima volta dal luglio 2019 contro il Cile in Copa America.

- Leonardo Spinazzola torna a giocare un match con l'Italia 334 giorni dopo l'ultimo contro il Belgio (2/7/2021) di Euro 2020.

- Leonardo Bonucci e Jorginho sono i due giocatori più utilizzati da Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana: 39 partite entrambi (inclusa la gara di questa sera).

- Escludendo le amichevoli, questa è la terza sconfitta dell’Italia a Londra: l’ultima arrivata proprio per 0-2 contro l’Inghilterra nelle qualificazioni ai Mondiali del 1978.

- L'Italia ha subito due reti nel primo tempo per la prima volta dalla gara contro la Spagna in UEFA Nations League dell'ottobre 2021.

- Prima di quello di Lautaro Martinez, l'ultimo gol dell’Argentina contro l'Italia risaliva al marzo 2018 in amichevole a Manchester, firmato da Manuel Lanzini.