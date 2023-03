Euro 2024, stasera Italia-Inghilterra: Mancini con Retegui dal 1'

VERSO EURO 24

Gli Azzurri tornano a Napoli e ritrovano gli avversari della finale di Wembley, il ct sull’oriundo: "Mi ricorda Batistuta"

Una sfida lunga 90 anni. Dallo "Stadio Nazionale" di Roma, passando per la recente notte del trionfo di Wembley, fino a Napoli e al "Maradona", che agli inglesi ha dato uno schiaffo indimenticabile a Messico '86. Italia-Inghilterra è una "classica", come l'ha definita anche il ct Roberto Mancini, che per iniziare al meglio il cammino di qualificazione a Euro 2024 e per fare male agli inglesi si affida a un altro "argentino", Mateo Retegui, siciliano di origine e naturalizzato dal Mancio per mancanza di alternative in attacco. "Mi ricorda il primo Batistuta", ha dichiarato il ct, che per il suo esordio in azzurro ha deciso di mettergli di fronte uno dei più grandi in Europa, Harry Kane.

Retegui sarà quindi la punta del tridente nel 4-3-3 di Mancini (anche se c'è ancora qualche dubbio di modulo e potrebbe optare per il 3-5-2) insieme a Berardi e Pellegrini, mentre a centrocampo Jorginho è in vantaggio su Cristante così come Verratti su Tonali. Romagnoli e Scalvini scalpitano per una maglia in difesa, ma la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Toloi e Acerbi.

Inghilterra priva degli infortunati Mount, il portiere Pope (rimpiazzato da Forster) e Rashford: si va verso il tridente Saka-Kane-Foden, con Bellingham ed Henderson ai lati di Rice a centrocampo. Walker e Shaw terzini, Maguire-Stones coppia centrale dietro a protezione di Pickford.

Insieme ad Italia-Inghilterra, l'altra partita valida della prima giornata del Gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 è Macedonia-Malta, con l'Ucraina che invece esordirà domenica 26 marzo in casa di Kane e compagni (quando la squadra del Mancio farà visita a Malta). Vedi anche qualificazioni euro 2024 Italia-Inghilterra: la storia di una partita che ha segnato 90 anni di calcio

Gigi D'Alessio canta l'inno nazionale

"Per Italia-Inghilterra la Figc inaugura un nuovo approccio in occasione delle partite della Nazionale, in linea con l'evoluzione dell'intrattenimento sportivo". Lo fa sapere la Federcalcio con una nota, aggiungendo che l'Inno di Mameli sarà cantato da Gigi D'Alessio. "In uno stadio che sarà gremito di tifosi Azzurri, prima del calcio d'inizio sarà realizzato uno spettacolo mai visto finora in uno stadio di calcio, ideato per Figc dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi: una innovativa tecnologia trasformerà la pista di atletica del Maradona in un vero e proprio led carpet sul quale verranno proposti contenuti multimediali, insieme a proiezioni laser sul campo e video che scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio, Azzurri, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D'Aniello. In una serata di prime ufficiali, farà il suo debutto in campo nel prepartita anche Oscar, la mascotte degli Azzurri. Il cucciolo di pastore maremmano-abruzzese, nato da un progetto grafico del maestro Carlo Rambaldi, sarà per la prima volta dal vivo in mezzo ai tifosi della Tribuna Family, per saluti e foto di rito".