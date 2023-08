Nazionale, Sacchi: "Mancini forse poteva dirlo prima. Eticamente successo qualcosa di non buono"

Arrigo Sacchi interviene sulla vicenda della panchina della Nazionale, con le dimissioni improvvise di Roberto Mancini: "Non me l'aspettavo, evidentemente non c'era più condivisione di idee con la Federazione. Però, se davvero non c'era più condivisione, forse doveva dirlo prima". L'ex ct azzurro, parlando a Sportmediaset, aggiunge: "Mancini aveva fatto un ottimo Europeo poi le cose non sono andate bene, quello che è successo non è eticamente una buona cosa".