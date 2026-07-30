Juve, due amichevoli estive in diretta su EA Sports FC Mobile

Oggi, EA SPORTS e Juventus hanno annunciato un’iniziativa innovativa per i tifosi in vista del prossimo precampionato. Oltre a portare l’azione calcistica reale direttamente sui dispositivi mobili dei giocatori di tutto il mondo, EA SPORTS FC Mobile trasmetterà in diretta due partite amichevoli della Juventus tramite il portale FCM TV (Per accedere è richiesto un Account di livello 4 o superiore) integrato in-game. Questa iniziativa rappresenta un'importante evoluzione della collaborazione di lungo corso tra EA SPORTS e Juventus, rafforzando l'impegno condiviso nel creare modalità sempre più innovative, digitali e immersive per permettere alla community bianconera di tutto il mondo di vivere il club ancora più da vicino.
Le dirette su EA SPORTS FC Mobile riguarderanno due appuntamenti chiave in diretta dal programma di precampionato estivo di Juventus:
Venerdì 31 luglio, ore 18:00 – Amichevole di precampionato contro l'OGC Nice presso lo Juventus Training Center. La diretta sarà trasmessa in tutto il mondo, ad eccezione della Francia e dei suoi Dipartimenti e Territori d'Oltremare.
Lunedì 17 agosto, ore 18:00 – La tradizionale e attesissima partita in casa del Club contro la Juventus Next Gen all'Allianz Stadium. La diretta sarà trasmessa in tutto il mondo.