Juve, due amichevoli estive in diretta su EA Sports FC Mobile

Oggi, EA SPORTS e Juventus hanno annunciato un’iniziativa innovativa per i tifosi in vista del prossimo precampionato. Oltre a portare l’azione calcistica reale direttamente sui dispositivi mobili dei giocatori di tutto il mondo, EA SPORTS FC Mobile trasmetterà in diretta due partite amichevoli della Juventus tramite il portale FCM TV (Per accedere è richiesto un Account di livello 4 o superiore) integrato in-game. Questa iniziativa rappresenta un'importante evoluzione della collaborazione di lungo corso tra EA SPORTS e Juventus, rafforzando l'impegno condiviso nel creare modalità sempre più innovative, digitali e immersive per permettere alla community bianconera di tutto il mondo di vivere il club ancora più da vicino.