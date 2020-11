Amichevoli, Italia-Estonia 4-0: Grifo guida la Nazionale degli esperimenti

ITALIA-ESTONIA 4-0

L'Italia di Mancini, guidata da Evani in panchina, ha vinto 4-0 l'amichevole di Firenze contro l'Estonia. Tanti esperimenti e debutti in maglia azzurra, ma è di Vincenzo Grifo il volto in copertina del match. Il centrocampista del Friburgo ha firmato una doppietta con un bel destro a giro al 14' su assist di Lasagna e un rigore al 75'; sul tabellino dei marcatori anche Bernardeschi (27') e Orsolini che ha procurato e realizzato un rigore. L'Italia sperimenta e vince

















































































LA PARTITA

Una sgambata per mettere alla prova qualche volto nuovo e far entrare nel giro della Nazionale giovani futuribili. Nella sfida contro l'Estonia l'Italia non ha dovuto accelerare per portare a casa un netto 4-0, frutto di un avversario modesto e di un divario tecnico evidente. Di positivo per gli Azzurri oltre al risultato c'è stato un atteggiamento propositivo e l'esordio di cinque ragazzi. Protagonista Grifo, ma segnali incoraggianti anche da Bernardeschi.

Con due gol per tempo l'Italia, guidata da Evani per via dell'assenza forzata di Mancini, ha liquidato la pratica estone. Con il 4-3-3 ibrido ormai marchio dell'era manciniana, con due registi e una mezzala pronta a inserirsi, la Nazionale ha trovati il vantaggio con un grandissimo gol di Grifo, assistito da Lasagna al limite dell'area per un destro a giro che dopo aver baciato il palo si è infilato in porta. Il raddoppio, al 27', ha portato la firma rabbiosa di Bernardeschi che, partendo dalla destra, si è accentrato esplodendo il mancino vincente sul primo palo.

Nella ripresa il ritmo si è abbassato ulteriormente tra un cambio e l'altro, salvo subire un'accelerata nel finale con due calci di rigore per gli Azzurri. Il primo conquistato da Gagliardini con una percussione centrale, e realizzato da Grifo per la doppietta personale. Il secondo, invece, preso e trasformato in rete da Orsolini, al secondo gol in altrettante presenze con la maglia dell'Italia.

--

IL TABELLINO

ITALIA-ESTONIA 4-0

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio (35' st Calabria), Bastoni, Emerson (26' st Lu. Pellegrini); Soriano, Tonali (1' st Pessina), Gagliardini; Bernardeschi (26' st Orsolini), Lasagna (26' st Pellegri), Grifo (35' st El Shaarawy). A disp.: Cragno, Meret, Bonucci, Ferrari, Jorginho, Locatelli. Ct.: Evani.

Estonia (4-2-3-1): Meerits; Teniste (1' st Lilander), Baranov, Mets, Pikk (33' st Jarvelaid); Ainsalu (1' st Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (13' st Sorga), Marin (1' st Tur); Sappinen (13' st Lepik). A disp.: Hein, Igonen, Anier, Kuusk, Sinyavskiy, Tamm. Ct.: Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia)

Marcatori: 14' Grifo, 27' Bernardeschi, 30' st rig. Grifo, 41' st rig. Orsolini

Ammoniti: D'Ambrosio (I); Tunjov, Lepik (E)

Espulsi: nessuno