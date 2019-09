Arrivato in estate a Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha già dimostrato di non aver patito il grande salto in una big. L’esterno ex Empoli, schierato sempre titolare da Ancelotti, ha fornito prestazioni convincenti, ha segnato il primo gol con la maglia azzurra (a Torino contro la Juventus) ed è reduce da un debutto impeccabile in Champions League contro il Liverpool. Prove che non sono certo passate inosservate a Roberto Mancini, che parlando a Il Mattino ha prospettato per lui un futuro in Nazionale: “Lo conosco. Non a caso l'ho chiamato negli stage a Coverciano dello scorso anno. Non ho bisogno di una partita per capire il suo valore. Ha qualità, è giovane, ha bisogno di fare esperienza a certi livelli ma penso che sarà un futuro giocatore della Nazionale”.