Nazionale di calcio a 6: al mondiale stop agli ottavi di finale

La Nazionale Italiana di calcio a 6 ha concluso il suo percorso ai Mondiali svoltisi in Oman Emirati Arabi fermandosi agli ottavi di finale. È stato comunque un momento di grande orgoglio, in particolare per la visita dell'ambasciatore italiano in Oman, Pierluigi D’Elia, che ha dimostrato il supporto e l’interesse del nostro Paese verso questo sport in crescita.

La Socca Italia continua a evolversi, puntando a obiettivi sempre più ambiziosi. La International Socca Federation si sta affermando come il principale palcoscenico mondiale per il calcio a 6, offrendo anche opportunità di competizione nel calcio a 5, 7 e 8. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci sostengono e lavorano instancabilmente per raggiungere i nostri obiettivi, contribuendo così alla crescita di questa affascinante disciplina nel nostro Paese. Con l'arrivo del nuovo anno, ci attendono molte novità e iniziative che speriamo possano portare ulteriori successi e visibilità al calcio a 6 in Italia.