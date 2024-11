NATIONS LEAGUE DONNE, ITALIA IN CASA A FEBBRAIO CONTRO GALLES E DANIMARCA

Due gare in casa per inaugurare il nuovo anno e l'inizio della seconda edizione della Nations League insieme ai propri tifosi, pronti a stringersi attorno alla Nazionale Femminile di Andrea Soncin. Dopo il sorteggio effettuato giovedì scorso a Nyon, questa mattina è stato ufficializzato il calendario della fase a gironi della competizione UEFA. Le Azzurre, inserite nel Gruppo 4 della Lega A, inizieranno il loro cammino il 21 e 25 febbraio ospitando Galles e Danimarca. Il 4 e l'8 aprile si ripartirà dalla doppia trasferta scandinava, la prima in Svezia e la seconda in Danimarca. Tra fine maggio e inizio giugno la nuova sfida con la selezione gialloblù e l'impegno conclusivo in Galles.