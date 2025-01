Ultimo saluto al piccolo Daniele: anche il Napoli lo ricorda a Castel Volturno

Napoli saluta commossa il piccolo Daniele, tifoso azzurro scomparso a soli 13 anni per una grave malattia e che era diventato una mascotte della squadra sin dal ritiro di Castel di Sangro a inizio stagione. Una morte, avvenuta nelle ore precedenti al match con la Fiorentina, che ha sconvolto la città così come il Napoli stesso, non a caso Antonio Conte dopo la partita contro la squadra viola non se l'era sentita di parlare ai microfoni. La vittoria era stata dedicata proprio al piccolo Daniele.