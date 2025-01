Napoli, Stellini: "Vittoria per il piccolo Daniele, che non c'è più"

Antonio Conte ha scelto di non parlare in seguito alla vittoria sulla Fiorentina dopo essere stato raggiunto dalla notizia della scomparsa del piccolo Daniele, un giovane tifoso del Napoli malato da tempo, avvenuta questo pomeriggio. A dicembre Anguissa gli aveva dedicato un gol. 'Ha quindi parlato il vice Stellini: "Siamo molto felici della vittoria ma abbiamo ricevuto un brutto colpo, abbiamo perso una persona molto cara, un bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio che era malato al quale noi abbiamo cercato di regalare dei momenti di gioia e lui al contempo ci ha donato tanta forza ed energia. "Il mister non se l'è sentita di venire, il pensiero va a tutti i bambini che soffrono di malattie gravi da cui non si riesce a uscire. Un saluto al piccolo Daniele".