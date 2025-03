Tutti vogliono Conte? Il Napoli gli regala le chiavi del futuro

Chiaro che un profilo come quello di Conte, abile a risollevare in fretta le sorti di un ambiente, faccia gola a squadre che vivono un momento difficilissimo - vedi Juve e Milan - o che non riescono a ingranare a livello di trofei, vedi Arsenal. Però, scrive il Mattino, lui è concentrato sul presente e il futuro del Napoli, non solo sul campo, dove contende lo scudetto a Inter e Atalanta, ma anche a livello di mercato, infrastrutture e prospettive. Per esempio ha condiviso recentemente col sindaco del capoluogo campano l'idea di dotare la città di uno stadio più moderno e di un nuovo centro sportivo. C'è poi tutto il famoso "percorso" di cui parla praticamente a ogni intervista che sarebbe solo al primo atto, a fine anno parlerà con De Laurentiis dei prossimi passi per rendere Napoli un vincente polo calcistico.