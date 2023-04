Trasferimento Osimhen-Napoli, la Finanza acquisisce i documenti di Manzi

INCHIESTA PLUSVALENZE

Il difensore, ai tempi alla Turris, era rientrato nell'operazione per il passaggio dell'attaccante del Lille agli azzurri

La Procura di Napoli continua nel suo filone d`inchiesta sulle plusvalenze. La Guardia di Finanza, su mandato della Procura partenopea, ha svolto una perquisizione nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco di Serie C acquisendo i contratti di acquisto e di cessione del calciatore Claudio Manzi. Il difensore, attualmente all`Entella, era rientrato nell'operazione di acquisizione da parte del Napoli di Aurelio de Laurentiis del centravanti Victor Osimhen dal Lille.

L'obiettivo è stabilire il valore di mercato di Manzi, uno dei quattro calciatori ceduti proprio al Lille. I finanzieri hanno acquisito il contratto del giocatore nell'ambito delle indagini sull'acquisto di Osimhen per 50 milioni di euro e in cambio di una contropartita tecnica composta, oltre che da Manzi, anche dai calciatori Luigi Liguori, Ciro Palmieri e Orestis Karnezis. Il difensore venne ceduto al Lille (dove non ha mai giocato) e subito dopo dato in prestito alla Fermana. Risolto il contratto con il club transalpino è stato poi acquistato dalla Turris.

La Procura di Napoli lo scorso gennaio ha chiesto una proroga di indagini che mirano, tra l'altro, a fare luce sul valore di mercato anche degli altri tre giocatori coinvolti nella compravendita.