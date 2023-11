Tegola Olivera per Mazzarri: lesione del legamento collaterale, lungo stop

Lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. È l'esito degli esami svolti domenica mattina a Roma ai quali si è sottoposto Mathías Olivera, terzino sinistro del Napoli, uscito anzitempo nella sfida tra gli azzurri e l'Atalanta andata in scena sabato. L'uruguagio, resterà ai box per diversi mesi: la speranza di Mazzarri, che resta così privo di un terzino sinistro di ruolo, è quello di ritrovarlo per la fine di marzo-inizi di aprile.